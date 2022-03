La storia di Valeria e Maurizio nasce a Foggia e arriva a Canale 5

Statoquotidiano.it, 28 marzo 2022. Durante la prima puntata di Ultima Fermata, il nuovo programma in prima serata di Canale 5, la conduttrice Simona Ventura ha presentato tre coppie fra cui una quella di Valeria e Maurizio.

Come si deduce dal video, la città della storia raccontata è Foggia. La donna si è separata dal marito dopo 13 anni di matrimonio e 20 di vita insieme. Hanno due figli ma lei sospetta dei tradimenti che sarebbero avvenuti anche quando lei era incinta. “Mi sono trovata a fare lo 007”, dice.

Valeria nel 2018 conosce un altro uomo, in chiesa durante il periodo di Pasqua, lei è vestita da Madonna e lui da centurione. A questo punto un giorno, sul balcone di casa sua, dice al marito della sua nuova storia. Dopo la separazione la donna scrive al programma di Ventura per capire se ci sono ancora possibilità di tornare con Maurizio. Durante la trasmissione c’è anche Antonio. Alla fine la donna va via per restare sola, senza il suo ex ma anche senza Antonio per vedere bene in se stessa.