“La via vitae ripercossa nell’anfiteatro Augusteo di Lucera”

StatoQuotidiano.it, 28 marzo 2022. “Via Vitae Diocesana“: dopo 2 anni di pandemia, incontro pubblico venerdì 1° aprile 2022, alle ore 19 e 30 per meditare “il mistero della morte che si apre alla vita“.

“Ripercorriamo la via vitae all anfiteatro Augusteo di Lucera, luogo suggestivo e spettacolare. Via vitae in 9 tappe ciascuna rappresentata da un ambito di vita sociale e professionale: giustizia politica sanità impresa scuola forze dell ordine sport associazioni laicali.

L’evento è organizzato dall’Azione Cattolica della Diocesi Lucera Troia, incaricata dal Vescovo della Diocesi di Lucera – Troia, S.E. Mons. Giuliano Giuseppe.