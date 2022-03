Mafia e politica: 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗇𝗍𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝖣𝗈𝗌𝗌𝗂𝖾𝗋 𝖽𝗂 𝖠𝗏𝗏𝗂𝗌𝗈 𝖯𝗎𝖻𝖻𝗅𝗂𝖼𝗈 𝗌𝗎𝗂 𝖢𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂 𝗌𝖼𝗂𝗈𝗅𝗍𝗂 𝗉𝖾𝗋 𝗆𝖺𝖿𝗂𝖺

β€œQuella delle mafie – scriveva Pio La Torre alla fine degli anni ’70 del XX secolo – Γ¨ una questione di classi dirigenti”. Ovvero una questione che ha a che fare con il potere e con coloro che lo detengono. La forza delle mafie sta fuori dalle mafie. Sta nei rapporti che esse sono in grado di accendere e di intrattenere con una serie di soggetti, tra cui, storicamente, spiccano i rappresentanti del mondo politico, a tutti i livelli.

Nel corso del tempo, diverse inchieste giudiziarie, storiche e giornalistiche hanno dimostrato che non puΓ² esistere mafia senza rapporti con la politica, ma che puΓ² e deve esistere una politica senza alcun rapporto con le mafie. Spezzare i rapporti tra mafie e politica Γ¨ una responsabilitΓ non solo degli apparati repressivi, ma anche delle forze politiche nonchΓ© dei cittadini elettori.

Di tutto questo parleremo MartedΓ¬ 29 marzo 2022, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, in modalitΓ online, durante l’incontro dal titolo β€œIl rapporto mafie e politica: quando Γ¨ in gioco la democrazia”. All’incontro, durante il quale sarΓ presentato il Dossier di Avviso Pubblico sui Comuni sciolti per mafia, interverranno: Β· Gian Carlo Caselli, giΓ Procuratore di Palermo e Torino; Β· Enzo Ciconte, docente Collegio Santa Caterina – UniversitΓ di Pavia; Β· Vittorio Mete, docente UniversitΓ di Firenze; Β· Claudio Forleo, responsabile Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico. Introduce e modera l’incontro Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Il webinar si inserisce all’interno delle giornate preparative di #Contromafiecorruzione, il progetto ideato da Libera per raccontare e analizzare corruzione, mafie e antimafia. Quest’anno le giornate saranno sviluppate in 11 gruppi di lavoro online. Ciascun gruppo prevede due incontri a distanza e un momento conclusivo in presenza che si svolgerΓ a Roma il 29 aprile.

Il gruppo di lavoro affidato ad Avviso Pubblico, nella figura del Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, insieme al magistrato Giancarlo Caselli, si concentrerΓ sul tema Mafia e Politica.

Il secondo incontro online dal titolo β€œMafia e politica: silenzi e consensi, questioni da affrontare” si svolgerΓ MercoledΓ¬ 13 aprile 2022, dalle ore 17,30 alle 19,30. Interverranno: Β· Rosy Bindi, giΓ Presidente della Commissione parlamentare antimafia; Β· Ilvo Diamanti, docente UniversitΓ di Urbino; Β· Roberto MontΓ , Presidente di Avviso Pubblico. Per maggiori informazioni sugli incontri e per poter partecipare ai webinar scrivi a: stampa@avvisopubblico.it