Manfredonia, Sabrina Santoro: “Ecco perchè una marcia pro Ucraina a Manfredonia”

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 28/03/2022 – La Marcia per la Pace “Marciare per non marcire. Pro Ucraina” sta per avere inizio.

Incontro domenica 3 aprile 2022 alle ore 10 presso Piazza Maestri d’Ascia. Ospite a Stato Quotidiano l’ideatrice dell’evento, Sabrina Santoro, sportiva e studentessa di Scienze Motorie.

“L’idea di questa marcia è arrivata vedendo quelle famiglie che sono arrivate dall’Ucraina e accolte dalla loro comunità qui a Manfredonia. Sono orgogliosa della reazione che Manfredonia ha avuto verso questa situazione particolare e la sua generosità verso un popolo lontano e vicino. Essendo io una sportiva non potevo che pensare ad un evento che potesse coniugare l’attività fisica a questo tema purtroppo attuale. Per l’organizzazione del tutto mi sono affidata a Giovanni Cotugno, altro uomo di sport e che ha subito appoggiato la mia idea. È stato fondamentale. Sono anche riuscita a trovare un grande riscontro dalla comunità religiosa, dall’amministrazione comunale di Manfredonia, nella figura dell’assessore allo sport Antonio Vitulano e dalla comunità ucraina di Manfredonia, in particolare nella sua referente Oksana. Non sarà solo una marcia simbolica: all’arrivo in Piazza del Popolo, chi vorrà, potrà donare qualcosa, una cifra simbolica e volontaria; il ricavato sarà interamente utilizzato per aiutare quelle famiglie scappate dalla guerra in Ucraina e che hanno trovato rifugio qui a Manfredonia. Non ci saranno compensi e abbiamo voluto evitare sprechi di denaro per poter donare il più possibile”

Alla domanda sul suo pensiero riguardo l’attuale situazione bellica e la dilagante russofobia, Sabrina Santoro ha risposto così:

“I dibattiti politici li lascio fare ai politici. Io sono una sportiva, e come tale dico che lo sport non conosce barriere e non conosce odio. Nello sport non ci sono nemici da distruggere ed uccidere, ma avversari da combattere che bisogna rispettare. Questa guerra sta portando, per decisioni scellerate, vittime da entrambe le parti, ucraini e russi. Questi ultimi, senza distinzione, sono ingiustamente puniti per scelte non loro. Come nello sport, dove alla fine di una gara si abbracciano i propri avversari, così spero di vedere, alla fine della guerra, un grande abbraccio tra il popolo russo e il popolo ucraino, nel segno della pace.”

A cura di Piercosimo Zino