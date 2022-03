Meteo Puglia, forti piogge in settimana: i bacini sono a secco

FOGGIA, 28/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Basilicata e Puglia saranno interessate da abbondanti precipitazioni previste da «Ilmeteo.it» da mercoledì.

Dopo tre mesi di siccità sta per tornare il maltempo, «fondamentale per rimpinguare le riserve idriche quasi a secco» dice Antonio Sanò, direttore del sito meteorologico, il quale comunica che «da mercoledì l’alta pressione, dopo aver garantito altre due giornate soleggiate in questo inizio settimana, cederà il posto all’arrivo di perturbazioni che, sospinte da venti di Libeccio e Scirocco e alimentate da aria fresca in quota, raggiungeranno l’Italia provocando precipitazioni diffuse, talvolta anche abbondanti e non solo al Nord, pure al Centro e poi anche su Campania, Basilicata e Puglia». Si attendono almeno 5 giorni di tempo fortemente instabile con le piogge che bagneranno a più riprese il Centro-Nord e parte del Sud, compresa l’area apulo-lucana, caratterizzata soprattutto dalla pioggia oltre che da un abbassamento delle temperature. (gazzettamezzogiorno)