Nazionale, Mancini verso la riconferma: “Mi sento di restare. Bisogna ripartire”

Fonte:raisport.it Foggia 28 Marzo 2022. “Abbiamo parlato col presidente Gravina in questi giorni, siamo allineati su tutto. Ne riparleremo nei prossimi giorni, dopo questa partita ragioneremo su tutto con calma”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia della sfida in Turchia, parlando del suo futuro sulla panchina azzurra dopo l’eliminazione ai play-off mondiali contro la Macedonia del Nord. “Bisogna ripartire, pensando a situazioni diverse perché poi abbiamo anche partite importanti”.

“Perché penso di poter restare? Perché sono giovane, e con questi ragazzi penso di potermi divertire ancora. Non possiamo tornare indietro, per recuperare quello che a novembre non avremo, ma possiamo guardare avanti”.

“E’ inutile stare a trovare spiegazioni. Il nostro gruppo dovevamo vincerlo almeno con due punti di vantaggio sulla Svizzera. A Basilea la partita doveva finire 3-0, in Bulgaria doveva finire in goleada. La squadra ha sempre giocato: può essere stata più imprecisa ma questo è il calcio, le cose ci sono andate storte. La gara di Basilea la ricordate tutti: dovevamo vincere 2-0 stando stretti…Però è così, inutile stare a pensare o a cercare scuse. E’ accaduto ciò che è accaduto, dobbiamo accettarlo”.