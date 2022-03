Nobile (SI) sulle scarse opportunità di reinserimento sociale dal carcere

“Con ritardo rispetto ai tempi imposti dai social, mi preme ringraziare l’Associazione Antigone Puglia per la denuncia sulle condizioni dei detenuti del carcere di Foggia, riflettendo su un aspetto poco dibattuto: la mafia che si avvantaggia dei fallimenti dello Stato nel recupero di chi ha compiuto dei reati”. Lo scrive sui social il segretario provinciale di Sinistra Italiana a proposito della visita di Maria Pia Scarciglia e Francesca Pastore al carcere di Foggia.

“Le parole delle osservatrici Maria Pia Scarciglia e Francesca Pastore sono, infatti, durissime in terra di mafia: così come “fuori” la carenza di formazione e l’assenza di lavoro sono tra le principali cause di affiliazione ai clan, “dentro” sono proprio le limitatissime opportunità di reinserimento sociale a ricacciare detenuti e detenute tra le file della criminalità organizzata. E purtroppo in una città in cui le batterie in tre settimane hanno compiuto un tentato omicidio, con tanto di travestimento da agenti di polizia, e un omicidio alle sette del pomeriggio in una zona residenziale, ignorare ciò che avviene dietro quelle mura è un errore madornale oltre che il fallimento della funzione rieducativa della pena”.

Sul carcere aggiunge: “E questa è la punta di un iceberg fatto di sovraffollamento, persone affette da malattie psichiatriche e da tossicodipendenza “ospitate” in reparti che offendono la dignità umana, la solitudine dei familiari, e infine le pessime condizioni anche per i lavoratori dell’istituto”.