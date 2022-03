Protestano i lavoratori delle campagne contro il “razzismo istituzionale”

Statoquotidiano.it. 28 marzo 2022. Il 31 marzo scenderà in piazza in varie parti d’Italia (Roma, Foggia davanti alla Prefettura, Torino, Milano e Modena) il “Comitato dei lavoratori delle campagne” (campagneinlotta.org). Denuncia il “razzismo istituzionale che affligge chi non ha la cittadinanza europea” e chiede un radicale cambiamento delle politiche migratorie in Italia.

“Improvvisamente,- scrive il Comitato- dopo l’invasione russa dell’Ucraina l’Unione Europea ha tirato fuori dal cilindro una direttiva del 2001 che – giustamente – permette a chi scappa dalla guerra di essere regolarizzata/o senza passare per una richiesta d’asilo, mentre una potente macchina di solidarietà si è messa in moto in tutta Europa, Italia compresa, per accogliere i milioni di persone in fuga dai bombardamenti. Questi sono “profughi veri e meritevoli”.

Di qui la domanda: “Dov’erano e dove sono questi imprescindibili strumenti quando si trattava di persone in fuga dalla Libia, dalla Siria, dall’Iraq, dall’Afghanistan, dal Sudan, dalla Somalia, dallo Yemen? Non sono forse anche queste guerre “alle porte dell’Europa”, Libia in primis?”.

L’altro quesito è: “Perché l’accoglienza e la solidarietà incondizionate, anche oggi, sono riservate principalmente a chi ha il passaporto ucraino, mentre nel paese si trovano migliaia di studenti e studentesse, lavoratrici e lavoratori stranieri che ancora una volta vengono respinti alle frontiere o comunque sottoposti a ben maggiori ostacoli burocratici per poter entrare nello spazio UE?”

“Da anni, immigrati e immigrate in Italia come in altri paesi europei chiedono la fine di questo sistema che crea varie gradazioni di accesso ai diritti di cittadinanza e costringe chi ne è escluso a molteplici forme di violenza e sopruso. La politica sa benissimo quanto queste persone siano necessarie all’economia, come non manca di affermare periodicamente, facendo eco alle associazioni dei datori di lavoro, Confindustria in primis”.

Scenderanno in piazza il 31 marzo per chiedere la regolarizzazione di chi non ha il permesso di soggiorno, lo sblocco delle richieste di sanatoria, la cancellazione del legame fra contratto di lavoro e permesso di soggiorno e della residenza come requisito per il rinnovo, l’accesso alla cittadinanza, la facilitazione dei ricongiungimenti familiari, l’abolizione della detenzione amministrativa, dei respingimenti e delle deportazioni, così come l’abolizione dei decreti sicurezza.