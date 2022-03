Rotice: “Si vince solo se si è uniti”. Il vescovo allo stadio Miramare

Una partita difficile, ma che possiamo e dobbiamo vincere perché abbiamo una squadra forte e coesa, con Istituzioni e società civile in prima linea, indossando la stessa casacca. Ne abbiamo avuto dimostrazione questo pomeriggio allo Stadio “Miramare”, dove, prima del match calcistico tra i biancocelesti ed il Mola (vinto per 2-1), con il nostro Arcivescovo Padre Franco Moscone (a cui è stata consegnata una maglia personalizzata con il n. 10) e il Presidente del Manfredonia Calcio 1932 Michele D’Alba abbiamo ringraziato i tifosi e le famiglie che hanno contribuito alla raccolta fondi, attraverso la diffusione del calendario 2022 di tutti i settori agonistici, il cui ricavato sarà oggetto di donazioni in favore della Casa Famiglia Speranza, della Casa Famiglia Don Mario Carmone e dell’A.S.D. per Disabili Delfino. Lo sport come palestra sociale e culturale, un modello attorno al quale costruire una città moderna, inclusiva, solidale, legale. Grazie Padre Franco. Forza Manfredonia, sempre!”