“Un tesoro di storia e bellezza”, cittadino regala reperti nel Foggiano

Ben conservati ed imballati, erano contenuti in uno scatolone indirizzato al sindac o.

Quando l’ho aperto non riuscivo a credere ai miei occhi! Con molta cautela e delicatezza ho estratto ogni pezzo; ne ho ammirato la bellezza. Non conosco la provenienza, ma la Soprintendenza Archeologica, che ho immediatamente allertato, saprà darci tutte le informazioni. Chiederò di poterli conservare ed esporre qui, a Troia. Intanto, grazie all’ignoto, quanto misterioso, cittadino per il dono. È un tesoro di storia e bellezza che appartiene a tutti”.