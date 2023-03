Accoltellata durante lite coniugale, 32enne grave a Bari

www.statoquotidiano.it. A Bari, nel quartiere Libertà, una donna di 32 anni è stata ferita al collo con delle coltellate durante una lite coniugale avvenuta in casa. La polizia ha riportato che la donna è stata colpita più volte e, sebbene sia stata ricoverata in codice rosso presso il Policlinico, sembra non essere in pericolo di vita.

Al momento, il presunto responsabile è in fuga e sta venendo ricercato dalla squadra mobile del capoluogo pugliese.

Le autorità stanno attualmente indagando per stabilire la dinamica dell’episodio.

Lo riporta l’Ansa.