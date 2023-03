Coalizione Rotice: “Mirati e violenti attacchi all’Assessore Lauriola”

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/03/2023 – “La nostra massima solidarietà all’Assessore Antonella Lauriola vittima in questi giorni di mirati e violenti attacchi da parte del Consigliere Francesco Schiavone e di una non meglio identificata rappresentanza di commercianti strumentalizzati (non appartenente alle Associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale con le quali l’Assessore e tutta l’Amministrazione con ha interlocuzioni quotidiane, costruttive e risolutorie), utilizzando particolare violenza verbale, linguaggi offensivi e toni esasperanti decisamente fuori luogo e che nulla hanno a che fare con la civile e democratica dialettica.

C’è chi continua a pensare che la denigrazione sia la carta vincente per qualche inutile like social a vantaggio di qualche burattinaio che si muove nell’ombra dietro le quinte. La campagna elettorale è finita a novembre 2021 e non possiamo più accettare questo pericoloso clima di tensione e di scontro. Al contrario di chi cerca di raccontare false verità, questa Amministrazione non si sottrae mai al confronto ed al dialogo. Ma, ad esempio, il Consigliere Schiavone, in uno dei suoi soliti deliranti post social, ha stravolto l’esito finale dell’incontro tra l’Assessore Lauriola (apostrofandola oltre il limite della decenza) ed una rappresentanza di commercianti avvenuto venerdì scorso, a meno di 24 ore dalla richiesta degli stessi. Ebbene, nonostante gli scenari apocalittici ed intrisi di veleno di Schiavone, l’incontro si era concluso con una serie di punti in comune tra le parti.

Ma veniamo al punto, l’aumento della COSAP. L’opposizione, di cui apprezziamo i toni decisamente più pacati ed istituzionali sul tema rispetto alla foga di Schiavone, deve fare il mea culpa. Ebbene, il peccato originale resta sempre quello della precedente Amministrazione comunale PD (che da qualche settimana è rientrato ufficialmente in Aula gettando l’ingannevole maschera dei ProgressistiDem): il dissesto finanziario delle casse comunali (sino al 2028 per oltre 20 milioni di euro tra debiti e mutui) e lo scioglimento per mafia (anche per la diffusa pratica dell’abusivismo commerciale ed edilizio).

La triplicazione della tassa è stata adottata dalla Commissione Prefettizia per far quadrare il Piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti. Un Piano ingessato dal quale è impossibile discostarsi, senza contare la scarsa capacità in passato di accertare ed incassare i previsti tributi. Nessuna volontà di vessare e ridurre sul lastrico nessuno, ma la consistenza della debitoria Al netto di queste oggettive difficoltà, la nostra Amministrazione in questo anno non è stata immobile rispetto alle esigenze e richieste dei commercianti, come qualcuno vuol far credere. Ben dieci le ordinanze straordinarie del Sindaco Rotice per andare in deroga agli orari delle attività all’aperto e soglia dei decibel, proprio per sostenere ed incentivare la ripartenza del turismo e del commercio ed i risultati (anche per gli introiti delle attività private) sono sotto gli occhi di tutti, come la costante e consistente affluenza (con importanti picchi a Pasqua, Carnevale Estivo, Festa Patronale, Natale e Carnevale).

4 le delibere a sostegno del settore (proposte dall’Assessore Lauriola):

– Deliberazione della Giunta Comunale N. 210 del 23/11/2022 OGGETTO: D.L. N. 4/2022 – PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI. DETERMINAZIONI.

“Declaratoria TARI nelle categorie 22, 23, 24 e 27, mediante uno stanziamento di € 450.000,00”;

– Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 31/05/2022 OGGETTO: ART. 23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2022 – MODIFICA

“Per le persone giuridiche, per importi del debito superiori ad €30.000,00, ultimo bilancio, esposizione bancaria, mutui, prestiti, ecc.… ed ogni altra documentazione dalla quale sia possibile evincere lo stato di difficoltà. 4.

In caso di valutazione positiva dell’istanza, si procederà alla concessione della dilazione degli importi complessivamente dovuti secondo il seguente schema: • per importi fino a 100/00 euro, nessuna rateizzazione; • per importi da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili; • per importi superiori a 500,00 euro, rata minima di 100,00 euro per un numero massimo di 60 rate”.

– Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 31/05/2022 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – MODIFICA TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE E UTENZE DOMESTICHE

“Riduzione sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa, nella misura del 50% su base annua nel caso in cui per almeno un membro del nucleo familiare si è verificata – per minimo 3 mesi, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la perdita involontaria del lavoro dipendente, senza diritto a percepire indennità di disoccupazione”;

– Deliberazione della Giunta Comunale del 27/10/2022 Seduta n° 66 OGGETTO: FISSAZIONE TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL CUP 2022.

“Fissato il termine ultimo per il pagamento del CUP per la corrente annualità alla data del 31.12.2022, sia per quanto attiene il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle occupazioni di aree pubbliche”, sia per quanto attiene la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, quale misura straordinaria e di sostegno a favore di tali categorie, atteso che i termini stabiliti dai Regolamenti in vigore individuano le date del 31.01 e 31.03 quale termine ultimo per la corresponsione del canone”.

– Deliberazione della Giunta Comunale N. 28 del 16/02/2023 OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

“Riduzione del 30% del canone unico di occupazione delle aree mercatali”.

Questi i risultati, così come l’Amministrazione, evitando il danno erariale per mancanti incameramento delle entrate finanziarie previste dal Piano di riequilibrio della Corte dei Conti, è al lavoro per trovare una soluzione al tema tassa ex Cosap, rispondendo ai cittadini ed al tessuto economico. Carte alla mano e mettendoci la faccia, come sempre fatto in questi faticosi 16 mesi per il rilancio di Manfredonia, lasciata nella nebbia e seduta sul pavimento senza un centesimo”. Lo riporta la coalizione a sostegno del Sindaco Gianni Rotice.