(nota stampa). Con sgomento e rabbia apprendiamo dell’intimidazione subita ai danni del PUB “𝘼𝙎𝙄𝙇𝙊 𝙍𝙀𝙋𝙐𝘽𝙇𝙄𝘾” dell’amico e compagno Michele Pelè con dei colpi di arma da fuoco sulla saracinesca, siamo stanchi di subire queste intimidazioni da parte di balordi che non trovano di meglio da fare nella loro vita che attentare alla sicurezza di chi nonostante tutte le fatiche si ostina a mantenere aperta una qualsiasi attività, siamo stanchi dell’omertà di un paese che è complice con il suo silenzio di questi malavitosi, siamo stanchi di continuare a combattere per la legalità contro ogni forma di malavita organizzata e contro pratiche mafiose, siamo stanchi si.. ma non ci arrendiamo non ci fermeremo e continueremo senza tregua a denunciare con forza ed esprimere il nostro rammarico, la nostra rabbia e la nostra più ferma solidarietà all’amico Michele ed a tutti coloro che subiscono abusi, soprusi ed intimidazioni.