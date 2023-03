Foggia, auto rubata e cannibalizzata: arrestate 3 persone

FOGGIA, 28/03/2023 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone, colte nella flagranza del reato di riciclaggio.

Nello specifico, il personale della Sezione Polizia Stradale di Foggia su segnalazione di un’auto rubata poche ore prima, riusciva ad individuare l’area in cui era stata condotta la vettura per la successiva cannibalizzazione ed i 3 soggetti intenti a smontare in pezzi il veicolo oggetto di furto. Al termine delle attività di rito gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Va precisato che la posizione della persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.