Foggia, il caso dei tulipani distrutti dalla grandine su Rai1 a “La vita in diretta”

FOGGIA, 28/03/2023 – Giuseppe Savino, titolare di un’azienda agricola e florovivaistica, si dispera in lacrime sui social network: “Sta grandinando, i tulipani non ci sono più. È finita”.

Centinaia di tulipani colorati non hanno infatti superato l’ondata di maltempo che ieri si è abbattuta su tutta la Puglia. Il video, pubblicato sulla pagina social dell’azienda, ha dato il via a una gara di solidarietà. La grandine, un campo di tulipani distrutto, poi un pianto disperato. Giuseppe, titolare di un’azienda florovivaistica, si è visto distruggere, in pochi secondi, tutto il lavoro svolto con amore su quel campo, da una grandine che non ha avuto pietà…