Foggia: Inaugurato il primo Centro Comunale per la Raccolta differenziata

Foggia, 28 marzo 2023 – E’ stato inaugurato martedì 28 marzo il Centro Comunale di Raccolta (CCR) rifiuti di Foggia in via Sprecacenere (alle spalle del cimitero). Si tratta di una superficie di circa 2mila 500 mq di proprietà comunale concessa ad AMIU e a disposizione dei foggiani per favorire la raccolta differenziata.

L’apertura del Centro Comunale di Raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dall’Ordinanza Comunale n.5 del 13 marzo 2023, riveste una importanza fondamentale perché si inserisce in una pianificazione integrata dei servizi di igiene ambientale. Una struttura nella quale i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti per incrementare la raccolta differenziata e disincentivare l’abbandono abusivo sul territorio comunale. Un intervento che ha valenza anche per quello che riguarda la valorizzazione di beni della collettività. Il centro, infatti, è stato oggetto di finanziamento da parte della Regione Puglia e risultava completato da molti anni. Tuttavia non era stato mai avviato all’esercizio secondo le previsioni originarie e negli anni era stato completamento vandalizzato. La Commissione Straordinaria, d’intesa con l’AMIU, si è adoperata per restituirlo all’uso originario, mettendolo a disposizione della cittadinanza.

“Con l’apertura di questo Centro – ha dichiarato il Commissario Straordinario, prefetto Cardellicchio – si è definito un rapporto che ha finalmente trovato regole contrattuali certe e capacità di misura e di efficienza attraverso monitoraggi continui. Questo CCR è uno di quegli strumenti in materia di raccolta rifiuti che dovranno essere messi in campo per fornire ai cittadini foggiani servizi moderni e al passo dei tempi, delle grandi città e delle migliori e più moderne esperienze. Un work in progress che si arricchirà, sotto il controllo della struttura comunale, d’intesa con gli Uffici regionali, nel breve tempo anche di altre analoghe strutture e di servizi di raccolta dedicata, a cominciare dai pubblici esercizi”.

“E’ un giorno importante per la Città di Foggia e per Amiu Puglia perché, grazie alla piena sinergia con la Commissione Straordinaria, è stato possibile in tempi brevissimi recuperare un bene pubblico che viene consegnato oggi alla collettività – ha evidenziato il presidente di AMIU Puglia, dott. Paolo Pate. Questo Centro di Raccolta deve diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini virtuosi, mentre la struttura aziendale è già al lavoro per l’attivazione delle procedure per la realizzazione degli altri centri di raccolta previsti nel Piano Industriale, sui quali puntiamo per innalzare le percentuali di raccolta differenziata”.

Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, oltre alle autorità militari, ai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni ambientaliste.

Per quello che riguarda l’operatività della struttura, si tratta di un’area chiusa, videosorvegliata, con personale dedicato di AMIU in grado di supportare l’utenza nel conferimento dei rifiuti. Il CCR prevede diverse aree dedicate e resterà aperto anche il sabato e la domenica per venire incontro a tutte le esigenze della cittadinanza.

Questo l’elenco completo dei rifiuti conferibili nel centro:

• Toner per stampa esauriti

• Carta e cartoncino

• Imballaggi in cartone

• Imballaggi in plastica

• Plastica rigida (giochi, cassette frutta, sedie e tavolini, secchi, contenitori casalinghi, ecc.)

• Imballaggi in legno (pallets) e arredi in legno (fino a 3 m3)

• Metalli e alluminio

• Imballaggi in vetro (bottiglie e barattoli)

• Vetro piano (lastre di vetro di porte e finestre)

• Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

• Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche)

• Inerti da costruzione e demolizione (fino a 1 m3)

• Indumenti usati

• Prodotti tessili (materassi)

• Pesticidi (solo per utenze domestiche)

• Lampade fluorescenti

• Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE)

• Oli e grassi vegetali e animali

• Oli minerali

• Vernici, inchiostri e resine

• Batterie e accumulatori

• Medicinali

• Rifiuti ingombranti (fino a 3 m3)

• Rifiuti organici biodegradabili (scarti da cucina, residui potatura, ecc.)

Questi invece gli orari di apertura del CCR

LUNEDI ore 07-13

MARTEDI chiuso

MERCOLEDI ore 12-18

GIOVEDI ore 07-13

VENERDI ore 07-13

SABATO ore 07-18

DOMENICA ore 07-13

