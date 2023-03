Incidente in Molise, domani i funerali di Antonio di Iorio a Celenza Valfortore

FOGGIA, 28/03/2023 – (di Cristina Niro primonumero.it) Non sarà eseguita l’autopsia sulla salma di Antonio Di Iorio, l’uomo di 40 anni che ieri sera – lunedì 27 marzo – ha perso la vita lungo la Fondovalle Tappino, all’altezza del bivio per Toro.

Domani, mercoledì, alle 15.30 si celebreranno i funerali nella chiesa di Celenza Valfortore (Foggia), suo paese d’origine, seppure lui e la famiglia vivessero da anni ormai a Gambatesa. La dinamica del terribile frontale che ha ucciso il 40enne e causato il trasferimento in Rianimazione di una donna di 60 anni che viaggiava sull’altra macchina, oltre al ferimento di altre tre persone che si trovavano in auto con lei, appare chiara. Tra le cause, l’alta velocità proprio della Golf.

Dai rilievi eseguiti dai carabinieri intervenuti sul posto, infatti, non sono emersi segni di frenata sull’asfalto. E il fatto che la Golf, una volta finita contro il guardrail, sia stata poi sbalzata in aria, provocando l’uscita dall’abitacolo di Antonio Di Iorio, è un elemento della dinamica che non lascia spazio a dubbi sul fatto che l’auto procedesse a velocità sostenuta. primonumero.it