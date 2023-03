www.statoquotidiano.it. Un affascinante percorso musicale dal classico al neoclassico con un musicista di fama internazionale, Luca Ranieri, Prima viola solista dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai.

Il terzo appuntamento della Seconda Stagione concertistica dell’ICO “Suoni del Sud” promette grandi suggestioni ed è fissato per il 3 aprile, eccezionalmente di lunedì, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia.

Luca Ranieri ha fatto parte per sei anni dell’Orchestra del Teatro alla Scala e ha collaborato con i direttori più importanti al mondo. Insieme al virtuoso della viola, erede di Bruno Giuranna, di cui è stato allievo, lunedì sera sul palco ci sarà l’orchestra stabile foggiana diretta da Marco Moresco, musicista dalla brillante carriera sia come pianista che come direttore d’orchestra, che si è esibito in diversi Paesi, collaborando con prestigiose istituzioni musicali, teatri e orchestre. Moresco è attualmente docente al Conservatorio di Pescara e direttore residente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.