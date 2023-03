Oggi a Striscia, la “Cacio e Pepe” del foggiano Michele Minchillo

FOGGIA, 28/03/2023 – (striscialanotizia.mediaset.it) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Michele Minchillo del ristorante Vitium a Crema.

Lo chef propone la ricetta della “Cacio e Pepe, gamberi e lime”: golosa variante della tradiionale ricetta romana, resa fresca e originale dai gamberi marinati e dall’acidità del lime. Classe 1993, originario di Foggia, Michele Minchillo dopo gli studi alberghieri a Vieste (Foggia) prosegue il percorso formativo all’ALMA di Colorno (Parma). Seguono nuove esperienze in giro per l’Italia e per il mondo: prima al fianco di Isa Mazzocchi a La Palta (Piacenza), poi con Matias Perdomo al Pont de Ferr di Milano, prima di volare a New York, all’Aska di Fedrik Berselius, ristorante di ispirazione nordica.

Tornato in Italia, nel 2019 apre a Crema il suo Vitium, elegante e minimal, dove presenta una cucina che mescola origini pugliesi ed esperienze in giro per il mondo. E che gli è valsa, nel 2022, la prima stella Michelin.