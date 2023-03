Puglia, bimbo si chiude a chiave e si siede sulla finestra al quinto piano

LECCE, 28/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Si siede sul davanzale della finestra, al quinto piano, e rischia di cadere. Protagonista della disavventura, fortunatamente a lieto fine, è stato un bambino salvato dai vigili del fuoco.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 16.30 di ieri, quando è entrato in bagno chiudendo la porta a chiave. Per motivi ancora tutti da chiarire è salito sul davanzale della finestra e ci si è seduto, con le gambe rivolte pericolosamente verso l’esterno. Fortunatamente qualcuno ha dato l’allarme, tra la disperazione dei genitori che invano hanno cercato di aprire la porta. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale. Il capo squadra ha raggiunto il balcone dell’appartamento adiacente e ha iniziato a parlare con lui, per richiamarne l’attenzione ed evitare qualche movimento azzardato, che con le gambe penzoloni dalla finestra si sporgeva pericolosamente verso il vuoto.

Contemporaneamente altri due pompieri sono entrati nell’appartamento adiacente e con un’azione fulminea hanno afferrato le gambe del bambino mentre altri hanno sfondato la porta del bagno l’hanno messo in sicurezza. Tanto lo spavento. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118. I sanitari, dopo averlo visitato ed essersi accertati che stesse bene lo hanno riaffidato, tra lacrime e abbracci, ai genitori. lagazzettadelmezzogiorno.it