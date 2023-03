Rapina negli uffici ‘CityPost’ a Monte Sant’Angelo, poi la fuga con il bottino

www.statoquotidiano.it, Monte Sant’Angelo, 28 marzo 2023. Poco fa, in via Felice Cavallotti a Monte Sant’Angelo, sul Gargano, è stata messa a segno una rapina dal valore di alcune migliaia di euro. Il malvivente, descritto come un uomo solo a volto coperto e senza armi, ha preso di mira gli uffici delle poste private ‘CityPoste’.

L’episodio si è verificato poco dopo le 12: il rapinatore è entrato negli uffici e ha intimato al dipendente presente di consegnargli il denaro disponibile in quel momento.

Non si è registrata alcuna forma di violenza o colluttazione tra il rapinatore e il personale o i clienti presenti. Dopo aver preso il bottino, il malvivente è fuggito a piedi, allontanandosi dalla zona. Non è da escludere che fosse stato atteso da uno o più complici poco distanti.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno verificando la presenza di telecamere nella zona che possano essere utili per identificare il colpevole.

Lo riporta Foggiatoday.