Rotice omaggia il Comandante del 32°Stormo della base di Amendola

Un segno di gratitudine per l’impegno per questa eccellenza a servizio del Paese ed il radicamento sul territorio anche sul fronte socio-economico (più di 1000 le unità interessare direttamente o d’indotto). Amendola con i suoi cittadini 1050 ettari è l’aeroporto militare più grande d’Italia ed il secondo più importante d’Europa, con un ruolo strategico nello scenario internazionale NATO con i Sistemi d’Arma in dotazione, quali il caccia omniruolo F-35 ed il velivolo a pilotaggio remoto, comunemente conosciuto come “Predator”.

Il 32° Stormo – prima unità operativa in Europa a operare con il velivolo F-35A e unico Reparto che impiega congiuntamente sia l’F-35A (CTOL) a decollo e atterraggio convenzionali, sia l’F-35B (STOVL) a decollo corto e atterraggio verticale, contribuendo alla Difesa Aerea Nazionale e NATO – ha costituito la sede ottimale per l’esposizione delle esperienze ai membri della delegazione che hanno riconosciuto l’assoluta valenza e autorevolezza delle informazioni acquisite in merito a tutti gli aspetti relativi all’introduzione in servizio del caccia, anche in termini di sinergia ed interoperabilità”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.