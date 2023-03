Violenza sulle donne: presentato il film di Mazzieri “La gioia all’improvviso”

Foggia, 28 marzo 2023 – Il film “La gioia all’improvviso” racconta la giornata particolare delle operatrici del centro antiviolenza di Parma. Prodotto da Roberto Venturini per Video Type e Tony Campanozzi per Vertigo film è scritto dalle autrici Lorena Ravanetti e Fabrizia Dalcò è diretto dal regista Marco Mazzieri, con la consulenza del centro antiviolenza di Parma, con il patrocino della Regione Emilia Romagna, del Comune di Parma e con la collaborazione della Polizia di Stato. Consulenza artistica di Tony Campanozzi.

Le operatrici e le donne sopravvissute alla violenza sono interpretate dalle attrici del Teatro del Cerchio tra cui Chiara Casoli, Stefania Maceri, Gabriella Carrozza, Silvia Santospirito, Simonetta Checchia, Martina Manzini e con la partecipazione di Tony Campanozzi. La narrazione è frutto dei racconti e delle esperienze delle operatrici e le location sono i luoghi reali del centro Antiviolenza di Parma in cui esse svolgono la loro professione. Gli aspetti del loro operare, ripresi nel quotidiano, prevedono l’accoglienza, l’ascolto, l’assistenza legale, l’orientamento al lavoro e l’accompagnamento alle case rifugio dove le donne sopravvissute alla violenza possono ritrovare forze e cominciare a ricostruire un’identità. Saldamente intrecciate alle loro azioni quotidiane, ritroviamo nel film azioni che ricostruiscono l’anima delle operatrici e delle donne accolte in momenti dedicati alla bellezza, all’armonia e alla ricerca del benessere nella sua totalità.

