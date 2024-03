FOGGIA – Ancora una volta il Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia diventa teatro di inaudita violenza.

Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificate diverse aggressioni ai danni del personale sanitario, con un medico che ha riportato una prognosi di 25 giorni.

“Non possiamo più tollerare questa situazione di grave pericolo per chi lavora e per chi si trova in Pronto Soccorso per ricevere cure”, dichiara Achille Capozzi, Segretario Provinciale Fials Foggia.

“E’ inaccettabile che i nostri professionisti siano costretti a lavorare in un clima di terrore, subendo minacce e aggressioni fisiche da parte di pazienti esasperati o accompagnatori incivili”.

La Fials, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei lavoratori, non può esimersi dal denunciare con fermezza questa escalation di violenze. La sicurezza del personale sanitario è una priorità inalienabile.

Per questo motivo, la Fials chiede l’istituzione di una postazione permanente della Polizia all’interno del Pronto Soccorso.

“La presenza costante delle forze dell’ordine rappresenterebbe un deterrente contro questi atti di violenza e garantirebbe la sicurezza di tutti”, aggiunge Achille Capozzi.

“Non possiamo più permettere che il Pronto Soccorso diventi terra di nessuno”, conclude il Segretario Provinciale Fials. “E’ necessario intervenire con urgenza per tutelare l’incolumità del personale sanitario e degli utenti. La sicurezza del personale sanitario è un diritto fondamentale, non un optional”.