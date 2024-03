Auto che monitorano la guida: sul mercato spopolano le smart car

Al giorno d’oggi la privacy ha assunto una enorme importanza e si è trasformata in un diritto più concreto che mai, che le istituzioni si impegnano a proteggere soprattutto dal web e dai sistemi connessi. La circolazione di dati sensibili, si sa, è uno dei “mali” del nostro secolo, soprattutto perché le vite di tutti ormai si stanno trasformando, sempre più velocemente, in realtà altamente connesse tra loro. In questo contesto è impossibile non citare leauto intelligenti che, come riporta l’articolo di ExpressVPN sono in grado di monitorare, molto da vicino, chi le guida.

A preoccupare gli esperti non è tanto la capacità delle auto di posizionare il guidatore su mappe, avvisarlo dei pericoli o monitorare lo stato di salute; ciò che crea perplessità è la modalità con cui determinate auto siano in grado di prelevare dati che verranno archiviati dalla casa di produzione. Questi dati, similmente a quanto accade già online con altri sistemi di tracciamento (tipo quelli pubblicitari sul web) vengono venduti a terzi o sfruttati per progettare prodotti e servizi sempre più vicini alle esigenze delle persone.

Perché le auto inviano “dati”?

I dati sulla guida, sullo stato di salute, sulle abitudini di mobilità o di ascolto della musica, possono rivelarsi preziosissimi per progettare auto più apprezzate dai consumatori, per disegnare campagne di marketing mirate e per studiare i comportamenti abituali di target audience.

Di per sé tutto questo non è sbagliato perché, per esempio, permette di guidare con maggior sicurezza e di pianificare la manutenzione grazie alla diagnostica intelligente. Purtroppo, però, c’è anche un risvolto negativo della faccenda e riguarda il fatto per cui chi guida smart car, spesso e volentieri, invia informazioni private senza rendersene conto.

Ci sono quindi anche altre motivazioni che spingono le aziende a “spiare” i propri clienti e queste riguardano esclusivamente gli affari; conoscere i gusti, le abitudini e altri aspetti della vita privata dei clienti e dei consumatori, com’è facile intuire, costituisce un importante vantaggio per le aziende che sanno come fruttare tutto questo.

Come proteggere la propria privacy alla guida?

Per utilizzare le smart carsenza compromettere la propria privacy, ci sono diverse strategie che si possono adottare e che permetteranno di limitare la raccolta e la condivisione non autorizzata di informazioni personali.

Chiaramente non tutte le auto possiedono le medesime tecnologie di rilevazione e di archiviazione di dati sensibili: le meno recenti, com’è facile intuire, non sono ancora dotate di questi processi avanzati.

La questione, a voler essere sinceri, non riguarda tanto le smart-car in sé, ma ciò che si fa quotidianamente con le proprie informazioni. Per esempio connettere l’auto al Bluetooth, allo smartphone e alle app di streaming di musica è già, di per sé, una condivisione immensa di dati personali: la propria posizione, il modello di smartphone, i gusti musicali, gli orari in cui si circola in auto ecc.

Tutte queste informazioni iniziano a circolare ogni volta che utilizziamo dispositivi connessi e, quindi, le interazioni tra più device moltiplicano la possibilità che i nostri dati vengano monitorati e archiviati.

Quali dati personali siamo disposti a cedere? E a quale prezzo?

Per questo il miglior modo per evitare conseguenze spiacevoli consiste, semplicemente, nel non divulgare informazioni sensibilio che si ritengono tali. Con le smart car, e con qualunque dispositivo sia connesso a Internet e impostato per tracciare dati, è possibile disabilitare i servizi di pubblicità personalizzata. Inoltre è possibile mantenere il controllo sulle applicazioni utilizzate nell’auto e fare riferimento alla casa produttrice per avere chiarimenti in merito.

Chiaramente quando si utilizza l’hotspot Wi-Fi dell’auto, è sempre consigliabile utilizzare una VPN (Virtual Private Network) per proteggere la propria connessione e i dati personali da occhi indiscreti. Una VPN, infatti, crea un tunnel crittografato per i dati, rendendoli più difficili da intercettare.

Adottando queste strategie, è possibile godere dei vantaggi delle smart car senza mettere a rischio la propria privacy e sicurezza. In conclusione è importante essere consapevoli delle implicazioni sulla privacy della tecnologiaautomobilistica e prendere le misure necessarie per proteggere i propri dati personali; in caso di dubbi è sempre possibile far riferimento alla propria Casa Automobilistica o alle direttive contenute nel regolamento generale per la privacy. (nota stampa).