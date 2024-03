In vista delle prossime festività Pasquali, l'attività di controllo lungo la filiera ittica e la lotta alla pesca illegale continueranno anche nei prossimi giorni.

Nelle scorse settimane, i militari appartenenti a tutti gli Uffici del Circondario Marittimo di Vieste, nell’ambito delle prerogative istituzionali di vigilanza e controllo sul territorio, hanno condotto una serie di operazioni nel quadro delle loro prerogative istituzionali di vigilanza e controllo sul territorio. L’obiettivo era verificare il rispetto delle normative sulla pesca, concentrandosi sulle procedure di tracciabilità del pescato lungo l’intera filiera e sulla lotta contro l’abusivismo nella pesca.

Durante queste attività di contrasto all’abusivo esercizio della pesca sono stati sequestrati lungo la costa del nord Gargano, tra Lesina e Peschici, un totale di 1000 metri di reti a tramaglio da posta e 20 nasse. Questi strumenti illegali, privi dei necessari segnalamenti e indicazioni prescritti dalla normativa nazionale, rappresentavano anche un pericolo per la sicurezza della navigazione.

Nella giornata di ieri, 27 marzo, sono stati effettuati controlli presso due distributori del settore pesca nel Comune di Lesina. A entrambi gli operatori è stato comminato un verbale amministrativo per un totale di 3.000 euro, a causa della violazione degli obblighi di etichettatura, tracciabilità e informazione al consumatore finale imposti dalle norme vigenti.

Inoltre, la mancanza della documentazione obbligatoria riguardante le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, necessarie per il rintracciabilità in tutte le fasi della produzione e distribuzione, ha portato al sequestro di 1490 kg di molluschi bivalvi (Chamelea Gallina). Tuttavia, il servizio veterinario della AUSL di Foggia ha dichiarato idoneo al consumo il prodotto ittico, che sarà quindi devoluto in beneficienza ad Enti Caritatevoli del territorio.

La Guardia Costiera ribadisce l’importanza di acquistare prodotti ittici certificati per origine e qualità.

