ANSA. Il medico omeopata Massimiliano Mecozzi è stato confermato colpevole di omicidio colposo anche in appello ad Ancona, in relazione alla tragica morte avvenuta nel 2017 del giovane paziente Francesco Bonifazi, di soli 7 anni e originario di Cagli. Il bambino è deceduto a causa di un’otite che si è trasformata in encefalite, nonostante il trattamento con rimedi omeopatici.

I giudici di secondo grado, presieduti da Antonella Di Carlo, hanno confermato la condanna a tre anni di reclusione per il medico 62enne di Pesaro, oltre all’interruzione per cinque anni dai pubblici uffici, una volta che la sentenza diventerà definitiva.

Secondo l’accusa, Mecozzi sarebbe responsabile della morte del bambino poiché avrebbe trattato il paziente solo con rimedi omeopatici, senza ricorrere a terapie mediche convenzionali. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Salesi di Ancona, dove è poi deceduto dopo tre giorni di agonia, il 27 maggio 2017.

La condanna in appello arriva dopo quella di primo grado emessa nel novembre 2022 dal Tribunale di Ancona, e rappresenta un passo importante nella giustizia per la famiglia della vittima. La possibilità di un ricorso in Cassazione rimane aperta, ma ci sarà il tempo necessario per eventuali ulteriori azioni legali.

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Federica Mancinelli per il nonno materno di Francesco, Maurizio Olivieri, e dall’avvocato Corrado Canafoglia per l’Unione consumatori, accoglie con favore la sentenza, sottolineando l’importanza di rivolgersi alla medicina tradizionale di fronte a gravi condizioni di salute, anziché alla sola omeopatia.

Inoltre, ai genitori del bambino, Maristella Olivieri e Marco Bonifazi, è stata imputata una condanna nel 2019, in primo grado, per negligenza e imprudenza nei confronti del figlio, con una pena di tre mesi di reclusione sospesa. Sono stati ritenuti responsabili di aver seguito in buona fede i consigli di Mecozzi, affidandosi a terapie alternative alla medicina convenzionale.

Lo riporta l’ANSA.