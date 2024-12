Manfredonia. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stato preso atto della recente cessione del ramo di azienda con la quale la società PUBLISERVIZI s.r.l. con sede in Roma comunicava di aver acquisito il ramo d’azienda da PUBLIPARKING s.r.l..

Per effetto di tale cessione la PUBLISERVIZI a .r.l. di Roma succede alla Società PUBLIPARKING a r.l. di Aversa (CE), e subentra in tutte le obbligazioni e in tutti i diritti conseguenti al contratto sottoscritto con il Comune di Manfredonia. Il subentro della PUBLISERVIZI a r.l. nel contratto relativo alla concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici di Manfredonia non modifica in alcun modo il contratto originariamente intervenuto e che l’impresa subentrante assume nei confronti del Comune tutti i diritti ed obblighi derivati dal contratto.

Atto in allegato > 5409_001_de_05stt_15904

LA PROCEDURA.

Come risaputo, Con determinazione dirigenziale n.972 del 24.08.2021, a seguito di esperimento della procedura aperta si aggiudicava definitivamente la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici di Manfredonia alla Società Publiparking SRL di Roma alle condizioni indicate negli atti di gara.

Il 19/11/2021 si procedeva alla sottoscrizione del contratto n. rep. 10596 registrato all’Agenzia delle Entrate al numero 23110 serie 1T in data 23/11/2021.

Il 21/12/2021 si procedeva alla sottoscrizione del processo verbale di consegna per l’avvio della installazione dei parcometri e la realizzazione della segnaletica stradale propedeutici all’avvio del servizio. L’11/02/2022 veniva rilasciata l’autorizzazione n. 39 per l’installazione dei parcometri e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il 06/06/2022 veniva sottoscritto il verbale di effettivo inizio del servizio evidenziando la consegna FRAZIONATA per la mancanza in avvio dell’area “Cesarano”.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 17/05/2022 è stata approvata la nuova planimetria di previsione istituzione parcheggi ed è stato approvato il nuovo piano tariffario della sosta concordato tra l’Amministrazione comunale ed il concessionario.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 30/06/2022 è stata approvata, in variazione a quanto previsto nella precedente deliberazione, una nuova planimetria di istituzione parcheggi ed è stato approvato il nuovo piano tariffario della sosta concordato tra l’Amministrazione comunale ed il concessionario.

Il servizio di sosta a pagamento è regolarmente in corso. Ora il subentro dopo che il presidente della Publiservizi S.r.L. ha comunicato la cessione del ramo d’azienda avvenuta con il quale il ramo d’azienda afferente la gestione della sosta, in tutte le attività, tutti i contratti, tutti i dipendenti impiegati nel ramo, nelle autorizzazioni e in tutti requisiti di qualificazione, comprensivo anche del contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici

a pagamento senza custodia in essere con il comune di Manfredonia, è stato trasferito dalla Publiparking Srl all Publiservizi Srl, avente sede legale a Roma (RM) alla Piazza Capranica 95.