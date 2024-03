Diversamente dall’anno scorso, la Liga di questa stagione sembra andare già verso un epilogo ben preciso: l’ennesima vittoria del Real Madrid. Segue infatti al secondo posto in classifica a -8 il Barcellona, che fino a poche settimane fa era addirittura in terza posizione dietro al Girona – autrice di una cavalcata trionfale fin qui. Al quarto posto invece per il momento c’è l’Atletico Bilbao, che sta stupendo tutti per risultati e prestazioni.

Rischia quindi a questo punto l’Atletico Madrid, che ad oggi è in 5^ posizione a -1 dai propri avversari baschi: la squadra di Simeone deve superare il Bilbao per esser sicura di avere un posto nella prossima Champions League. Positivo fin qui il percorso anche di Valencia e Villarreal, che tornano a giocarsi le competizioni europee. Altrettanto bene stanno facendo anche Real Sociedad e Betis Siviglia.

Non si può dire lo stesso però per chi sta in fondo alla classifica. Nonostante il colpo di reni dell’ultimo match, l’Almeria rischia fortemente la retrocessione nella seconda serie spagnola – essendo per ora all’ultimo posto della graduatoria. Subito sopra c’è il Granada, anch’esso quasi spacciato. Se la gioca invece il Cadice, in ritardo di 5 lunghezze sul Celta Vigo quartultimo. Infine però attenzione al Siviglia, che sta deludendo su tutti i fronti e non è così lontano dalle zone rosse della classifica.

Liga, i risultati della 29^ giornata

Real Sociedad – Cadice 2 – 0

Maiorca – Granada 1 – 0

Osasuna – Real Madrid 2 – 4

Getafe – Girona 1 – 0

Atletico Bilbao – Alaves 2 – 0

Siviglia – Celta Vigo 1 – 2

Las Palmas – Almeria 0 – 1

Villarreal – Valencia 1 – 0

Rayo Vallecano – Betis Siviglia 2 – 0

Atletico Madrid – Barcellona 0 – 3

Liga, la classifica della 29^ giornata

Real Madrid 72

Barcellona 64

Girona 62

Atletico Bilbao 56

Atletico Madrid 55

Real Sociedad 46

Betis Siviglia 42

Valencia 40 *

Villarreal 38

Getafe 38

Las Palmas 37

Osasuna 36

Alaves 32

Maiorca 30

Rayo Vallecano 29

Siviglia 28

Celta Vigo 27

Cadice 22

Granada 14 *

Almeria 13

*una partita in meno

Liga, il programma della 30^ giornata

Cadice – Granada: venerdì 29 marzo ore 21.00

Getafe – Siviglia: sabato 30 marzo ore 14.00

Almeria – Osasuna: sabato 30 marzo ore 16.15

Valencia – Maiorca: sabato 30 marzo ore 18.30

Barcellona – Las Palmas: sabato 30 marzo ore 21.00

Celta Vigo – Rayo Vallecano: domenica 31 marzo ore 14.00

Girona – Betis Siviglia: domenica 31 marzo ore 16.15

Alaves – Real Sociedad: domenica 31 marzo ore 18.30

Real Madrid – Atletico Bilbao: domenica 31 marzo ore 21.00

Villarreal – Atletico Madrid: lunedì 1 aprile ore 21.00