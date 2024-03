Foggia. Orrore a Foggia: La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura locale, nei confronti di una donna oggetto di indagini per tentato omicidio.

Nel dettaglio, a Foggia lo scorso 7 febbraio, gli agenti della Squadra Volante, allertati da una possibile aggressione al numero di emergenza 113, si sono recati presso l’abitazione di una donna di 98 anni. Arrivati sul luogo, hanno trovato l’anziana con lesioni evidenti alla testa, mentre la badante, presente in un’altra stanza, risultava anch’essa priva di conoscenza. Entrambe sono state prontamente soccorse e trasportate al Pronto Soccorso locale.

Esami medici hanno indicato che la donna di 98 anni presentava lesioni alla nuca causate da un oggetto contundente, probabilmente un soprammobile, e che la badante aveva presumibilmente subìto l’ingestione forzata di un liquido corrosivo. Entrambe sono state ricoverate con prognosi riservata, ma grazie alle cure mediche non erano più in pericolo di vita nei giorni successivi, con l’anziana che ha completamente recuperato.

Il fatto ha suscitato un forte allarme sociale, attirando l’attenzione dei media locali e nazionali.

Le indagini condotte dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno escluso l’ipotesi di intrusioni esterne nell’abitazione, portando l’Autorità Giudiziaria a ritenere che vi fossero gravi indizi di colpevolezza nei confronti della badante per il tentato omicidio della donna anziana. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.