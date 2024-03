TARANTO – Cordoglio e dolore a Ginosa, in provincia di Taranto, per la morte di Monica Bongallino, stroncata a soli 32 anni da un malore improvviso.

La giovane era molto conosciuta nella cittadina jonica per la sua attività di pizzaiola e per far parte dell’associazione Genusia “mani in pasta”.

La ragazza ha accusato un malore l’altro giorno durante un esame di routine.

E’ stata condotta d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove i medici hanno fatto di tutto per strapparla ad un destinto davvero ingiusto.

Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda si è acceso anche il faro della procura con il pm di turno che sta valutando se disporre l’autopsia.

Il cordoglio

La notizia del malore prima e della morte successivamente della giovane ginosina si è diffusa rapidamente in paese.

Tutta la città si è idealmente unita in preghiera sperando in un miracolo che purtroppo non è arrivato. Purtroppo la sfortunata ragazza si è spenta in ospedale.

In tantissimi hanno voluto ricordare l’impegno della giovane e l’amore che aveva per la sua terra e per il suo lavoro. Una attività che promuoveva anche con manifestazioni pubbliche con la sua associazione.

Il cordoglio della comunità è stato espresso anche dal sindaco Vito Parisi. “Un dolore per tutta la nostra città. Siamo vicini alla famiglia per questo terrbile lutto. Sarà impossibile dimenticare il sorriso della nostra Monica”.