MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla SP58 per San Giovanni Rotondo poco distante dall’incrocio con la Circonvallazione di Manfredonia.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Jeep Compass e una Fiat Bravo, ma, nonostante la violenza dell’impatto, per gli occupanti delle due auto solo lievi ferite. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l’auto sia stata rubata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Lo riporta Radio Manfredonia Centro.