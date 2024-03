Scultura in bronzo in onore di Joseph Tusiani, San Marco in Lamis rende omaggio al suo poeta

Piazza Padre Pio a San Marco in Lamis è stata testimone stamani di un evento solenne e toccante: l’inaugurazione della scultura in bronzo dedicata al celebre poeta J. Tusiani. Un momento di gloria per l’Amministrazione comunale e per la Famiglia Tusiani, che hanno collaborato per rendere tangibile l’eredità di un uomo straordinario.

Moderata con maestria dal Presidente del Consiglio comunale Annalisa Sassano, la cerimonia è stata intrisa di emozioni e riflessioni, rappresentando un tributo doveroso alla memoria di uno dei più illustri poeti sammarchesi.

L’evento è stato arricchito da interventi significativi, che hanno fatto rivivere l’incanto delle parole e l’essenza stessa dell’arte poetica di Tusiani. È stata un’opportunità imperdibile per rievocare il genio creativo che ha caratterizzato la vita e l’opera di questo grande uomo, il cui contributo ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana e internazionale.

Tra gli illustri presenti alla cerimonia, spiccava la famiglia dello scrittore, i cui membri hanno condiviso con commozione il momento di gloria dedicato al loro caro. Accanto a loro, l’artista di talento, l’architetto Antonio Pio Saracino, ha dimostrato la sua maestria e dedizione nell’opera che ha dato vita alla scultura, conferendo un’anima tangibile alla memoria del poeta.

Con un invito aperto a tutta la città, l’Amministrazione comunale ha voluto coinvolgere ogni cittadino nell’onore di rendere omaggio a un grande uomo, che con le sue parole ha saputo attraversare i confini dei due mondi, lasciando un’eredità preziosa nel panorama letterario e culturale.

In questa giornata memorabile, San Marco in Lamis ha reso omaggio al suo poeta, celebrandone il talento immortale e la bellezza eterna delle sue creazioni.

“Al poeta geniale, al grande letterato e uomo di cultura, ma soprattutto al grande sammarchese è stata dedicata la panchina con la scultura di bronzo che ritrae Joseph Tusiani. La scultura rappresenta l’uomo prima che il grande poeta, innamorato della sua gente e delle sue origini che mai ha dimenticato e che ha portato con sé in America dove il suo talento è emerso in tua la sua profonda forza. Una panchina, la sua panchina, dove amava intrattenersi nei soggiorni sammarchesi con i suoi concittadini, dove amava godere di una vista privilegiata, dove amava rivivere le sue origini e la sua storia.

Un omaggio doveroso con il quale l’intera città esprime il suo orgoglio per un concittadino, un uomo e un poeta grandioso. Grazie alla famiglia Tusiani per aver donato la scultura alla città, grazie ad Antonio Pio Saracino per aver messo ancora una volta il suo estro e talento a servizio della nostra San Marco. La città si prenderà cura di questo luogo, si prenderà cura della sua storia e della bellezza che la cultura sa donare” – le dichiarazioni del sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI