Specchi bagno: 5 idee originali per fare la differenza

In un arredamento bagno che si rispetti, lo specchio non può assolutamente mancare. Si tratta di un complemento di arredo estetico ma soprattutto funzionale. Gli specchi, oltre a riflettere la nostra immagine, riempiono la stanza, arredano e aiutano a ricreare un’atmosfera completa e personalizzata in base allo stile di arredamento dell’intero bagno.

Vediamo 5 idee per scegliere una specchiera da bagno moderna e originale che, integrata all’arredamento del bagno, può fare la differenza in termini di stile.

Specchi da bagno minimal: per un bagno leggero e pulito

Gli specchi da bagno dalle linee minimal sono caratterizzati da linee pulite, design semplice e una cornice sottile o del tutto assente. L’assenza di cornice permette di non appesantire le forme, ma soprattutto permette di concentrare l’attenzione sullo specchio.

Il colore di questa tipologia di specchi è il bianco, pulito, luminoso e che dona un senso di spaziosità all’ambiente. Gli specchi minimal sono generalmente realizzati in vetro liscio e, in caso ci sia, la cornice è in metallo, plastica o legno. Per quanto riguarda la forma, invece, può essere classica rettangolare oppure tonda o quadrata, perfetta per aggiungere movimento alla parete.

Specchi dalle linee classiche: un evergreen dell’arredamento

Le specchiere bagno contornate da cornici con dettagli intagliati sono un classico intramontabile. Questa tipologia di specchi è realizzata con materiali di alta qualità: legno, metallo color oro o argento e cristalli.

Per quanto riguarda la forma invece, sono spesso ovali o di forma arrotondata, perfetti per creare un ambiente armonioso e delicato. La cornice è generalmente ben visibile e spesso arricchita di rifiniture decorative. La dimensione dello specchio non è per niente ridotta, anzi, spesso supera la larghezza del lavabo. Gli specchi da bagno classici, fungono da vero e proprio complemento d’arredo, aggiungendo un punto focale importante nel bagno.

Specchi da bagno moderni e dalla tecnologia avanzata

Gli specchi da bagno dalle linee moderne sono facilmente confondibili con quelli minimal. Al loro pari hanno delle forme molto pulite e lineari e possono non avere la cornice, ma a differenza degli altri, possono essere di forme diverse. Una delle loro funzioni, possibile proprio grazie alla forma, è quella di arricchire lo stile del bagno aggiungendo un complemento di arredo di forte impatto visivo. Vengono realizzati in vetro liscio e uno dei colori di punta è rappresentato dal nero: elegante, sofisticato e di forte contrasto con gli altri elementi del bagno. La cornice nera aggiunge all’ambiente un tocco moderno e chic alla stanza bagno. Inoltre, questa tipologia di specchio può essere dotata di funzionalità avanzate: luci led integrate, funzioni touch o sistemi di sbrinamento. Queste funzioni lo rendono un elemento di arredo non solo di grande design ma anche ricco di utilità.

Specchi da bagno dal design rustico: per uno stile country

Se la tua casa ha uno stile più country o rustico, devi necessariamente scegliere uno specchio da bagno che rispetti tale design. Un elemento distintivo di questa tipologia di specchio è rappresentato dalle cornici realizzate in legno, invecchiato o naturale: perfetto per aggiungere un tocco rustico all’ambiente. Anche per questa tipologia di specchio, puoi trovare diverse dimensioni: ovale, quadrata o rettangolare.

Specchiera contenitore: semplice e funzionale

Se sei una persona pratica e svelta, la specchiera dotata di spazio contenitivo è la soluzione perfetta per te. Questa tipologia di specchiere è perfetta per creare nel tuo bagno un nuovo spazio dove riporre tutti i tuoi prodotti da bagno preferiti e averli sempre a portata di mano. È generalmente disponibile in forma rettangolare e di dimensioni diverse: sceglila in base alla dimensione del tuo bagno. La specchiera da bagno con mobiletto è perfetta per aggiungere un complemento di arredo utile e di estrema funzionalità.

Queste sono 5 idee dalle quali poter prendere spunto quando devi acquistare un nuovo specchio per il bagno e non sai quale tipologia scegliere. Valuta le tue esigenze e lo stile della tua casa per concludere un acquisto che sia funzionale e di design.