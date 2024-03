Il concetto di “eterogenesi dei fini” in politica, a proposito della vicenda di Bari espresso da Elena Gentile su un articolo di stampa locale é quantomai calzante.

Certo, appare chiaro ormai come evidenziato da politologi, e anche da qualche giurista che la revisione dell’Art. 143 del Tuel (Testo Unico degli Enti Locali) sia necessaria per evitare derive in un provvedimento che dovrebbe avere una finalità esclusivamente giudiziaria.

Ma d’altro canto non ci si può appellare al garantismo a correnti alterne.

La lotta al crimine è, o dovrebbe essere, una cosa seria. La politica e il tifo da bar non devono avere colori, è quanto sostengono diversi Sindaci ed amministratori dopo i recenti fatti di Bari. Quanto accaduto nel capoluogo pugliese ha avuto, com’era prevedibile, un’eco incredibile, il tema è trascinante ed il risentimento per un provvedimento ritenuto ingiusto da chi lo ha subito è altrettanto forte.

La politica si divide oggi, tra garantisti, in massima parte esponenti che sono espressione del centro sinistra e garantisti pro Antonio De Caro ma favorevoli alla commissione di accesso agli atti del Ministero dell’Interno, specie tra coloro i quali hanno subito la medesima sorte.

In provincia di Foggia i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose sono stati diversi, dalla parabola della città del Golfo, durante l’amministrazione retta da Angelo Riccardi, a quello di Monte Sant’Angelo e di Mattinata, per giungere al caso eclatante di Foggia, passando per Trinitapoli, centro facente parte del basso Tavoliere della Capitanata.

Per Stato Quotidiano, l’ex Sindaco di Trinitapoli, Emanuele Losapio analizza ludicamente quanto accaduto, invocando, tuttavia una seria revisione dell’Art 141.

“Credo che ormai sia chiaro a molti che la legge debba subire una modifica importante -riferisce -. Attraverso la nostra associazione ‘Giù le mani dai Sindaci’, chiediamo che la legge venga modificata. Vogliamo una rettifica dell’articolo da parte del Governo mediante una legge delega. Non si può distruggere la credibilità di persone, messe alla gogna dentro un trita carne anche mediatico, oltre che giudiziario senza sapere il perché e il per come.

La mia vicenda personale parla per da sola, sono una persona per bene, un giornalista che non ha mai avuto procedimenti penali. mio era un caso borderline così come quello che ha coinvolto il sindaco di Ostuni. Quanto a Bari gli elementi per un accesso agli atti ci sono tutti, si tratta di un caso molto diverso da quello che ha riguardato la mia città. Ritengo che Antonio De caro sia una persona integerrima, non ho nulla contro di lui, anzi, penso che sia una figura che tanto ha fatto per la sua città, ma non capisco come mai tanti amministratori ed esponenti politici che non hanno minimamente conoscenza di questo articolo di legge parlino in politichese, facendo menzione di partiti, di maggioranze e di minoranze. Lo scioglimento di un Consiglio comunale, riguarda indistintamente tutta l’assise, poco importa se ad essere coinvolta sia la maggioranza o l’opposizione. Non si può essere favorevoli o contrari a giorni alterni”.



Dello stesso avviso è Gianni Rotice, già Sindaco di Manfredonia, oggi di nuovo in corsa per le prossime amministrative, ammesso che la città del Golfo possa tornare al voto il prossimo giugno.