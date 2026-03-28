“Breath”, la svolta per Foggia: occasione storica da non perdere

La recente notizia relativa al rilancio dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia attraverso il progetto “Breath” rappresenta, senza dubbio, un passaggio di straordinaria rilevanza per il futuro del territorio. L’ipotesi di potenziare lo scalo con collegamenti strategici verso la Grecia e i Balcani non è soltanto un intervento infrastrutturale, ma un segnale concreto di rinnovata centralità per una città che, per troppo tempo, ha faticato a trovare il proprio posto nelle dinamiche di sviluppo del Mezzogiorno.

Foggia, infatti, pur essendo politicamente inserita nell’Italia meridionale, occupa una posizione geografica peculiare che la colloca, per latitudine, poco più a sud di Roma. Una condizione che, da anni, alimenta una riflessione: quella di una città che, pur appartenendo amministrativamente al Sud, si configura di fatto come cerniera naturale con il Centro Italia. Un elemento che dovrebbe essere valorizzato con maggiore decisione nelle strategie di sviluppo infrastrutturale e logistico.

Il progetto “Breath” si inserisce in questo contesto come una concreta opportunità di rilancio. Tuttavia, affinché tale prospettiva si traduca in risultati tangibili, è necessario che agli annunci seguano interventi rapidi e coordinati. Le priorità sono note da tempo: la realizzazione di una nuova aerostazione moderna ed efficiente, l’ampliamento del piazzale aeromobili, il potenziamento dei parcheggi, il miglioramento dei collegamenti viari con le province limitrofe, l’adeguamento della torre di controllo e l’implementazione di sistemi tecnologici avanzati, come l’antinebbia e le attrezzature per lo sbrinamento degli aeromobili.

A questi si aggiungono interventi di carattere strategico, come l’allungamento della pista fino a 3.000 metri, fondamentale per accogliere voli di medio-lungo raggio, e il rafforzamento dei servizi di sicurezza e supporto, tra cui la presenza della Protezione civile al Villaggio Azzurro, una nuova caserma dei vigili del fuoco, un comando di polizia e, prospettiva tutt’altro che secondaria, l’istituzione di una dogana. Anche aspetti apparentemente marginali, come l’ampliamento degli spazi destinati ai servizi per i passeggeri – il bar dello scalo, ad esempio, segnalato come insufficiente – rientrano in una visione complessiva di qualità e accoglienza.

La sfida, tuttavia, non è soltanto tecnica o infrastrutturale, ma anche politica. Il timore, fondato sull’esperienza degli anni passati, è che opportunità strategiche possano essere nuovamente dirottate verso altri scali pugliesi, in particolare Bari e Brindisi. Il precedente dei voli legati al santuario di Mostar, trasferiti altrove con la giustificazione di una domanda insufficiente, resta un monito ancora vivo nella memoria collettiva.

Per evitare che simili dinamiche si ripetano, è indispensabile un cambio di passo da parte della classe dirigente locale. Le divisioni politiche, spesso sterili e controproducenti, devono lasciare spazio a una visione condivisa e a un’azione unitaria. Il rilancio dell’aeroporto non può essere terreno di scontro, ma deve diventare un obiettivo comune, un progetto di sistema capace di coinvolgere istituzioni, imprese e comunità.

Foggia ha bisogno di invertire una tendenza che la vede, troppo spesso, relegata nelle ultime posizioni delle classifiche nazionali relative al benessere economico e sociale. Investire sull’aeroporto significa investire sull’accessibilità, sul turismo, sul commercio e, in ultima analisi, sulle prospettive di crescita dell’intero territorio.

Il progetto “Breath” può rappresentare l’inizio di una nuova fase. Ma perché questo accada, occorrono tempi certi, decisioni coraggiose e, soprattutto, una responsabilità condivisa. Solo così Foggia potrà trasformare una promessa in realtà e conquistare, finalmente, il ruolo che la sua posizione geografica e la sua storia le assegnano.

A cura di Ermanno Maccione.