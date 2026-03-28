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Home // Cerignola // Campi sportivi, manutenzione straordinaria: interventi per oltre 600mila euro

MAQUILLAGE MONTERISI Campi sportivi, manutenzione straordinaria: interventi per oltre 600mila euro

Rifacimento del Monterisi e lavori aggiuntivi: chiuso il quadro economico dell’intervento

Cerignola-Salernitana: 500 biglietti per i tifosi granata al Monterisi

Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

Si chiude con l’omologazione delle spese il ciclo di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi comunali di Cerignola, con particolare riferimento al campo “Domenico Monterisi”. L’importo complessivo dell’operazione supera i 625mila euro, finanziato tra mutui e fondi regionali.

Il cuore dell’intervento ha riguardato il rifacimento del manto erboso e l’ampliamento delle panchine, ma durante i lavori sono emerse criticità strutturali non previste. In particolare, sono stati riscontrati danni a numerosi pozzetti e problemi alla struttura portante delle panchine, che hanno reso necessario un intervento aggiuntivo per garantire sicurezza e funzionalità.

Le modifiche, contenute entro i limiti normativi, hanno comportato un incremento di spesa di circa 13mila euro, coperto con fondi già disponibili nel quadro economico. Un adeguamento che non ha alterato la natura complessiva del progetto, ma ha consentito di migliorare la qualità dell’opera finale.

I lavori si sono conclusi regolarmente entro i termini previsti, senza sospensioni né proroghe. La direzione lavori ha certificato la corretta esecuzione dell’opera e la conformità alle norme contrattuali. Un passaggio che consente ora di archiviare l’intervento e di rendere pienamente fruibile la struttura.

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