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Home // Economia // Carburanti, il diesel sfonda i 2,7 euro al litro anche fuori dall’autostrada

CARBURANTI DIESEL Carburanti, il diesel sfonda i 2,7 euro al litro anche fuori dall’autostrada

Il prezzo del gasolio torna a correre e, in alcuni casi, supera quota 2,7 euro al litro anche sulla rete stradale ordinaria

Carburanti, il diesel sfonda i 2,7 euro al litro anche fuori dall’autostrada

Caro carburanti - ph. Bitontoviva.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Economia // Primo piano //

ROMA – Il prezzo del gasolio torna a correre e, in alcuni casi, supera quota 2,7 euro al litro anche sulla rete stradale ordinaria. Un dato che preoccupa e che segna un’anomalia rispetto al passato, quando i picchi si registravano prevalentemente in autostrada. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha diffuso una mappatura nazionale dei distributori con i listini più elevati, aggiornata al 27 marzo sulla base dei dati comunicati all’Osservatorio prezzi del Mimit.

Secondo l’associazione dei consumatori, i rincari più significativi si registrano in Toscana, Piemonte e Lombardia. Il record spetta a un impianto di Prato, dove il diesel al servito ha raggiunto i 2,763 euro al litro (benzina a 2,420 euro). A seguire la provincia di Cuneo, con punte di 2,749 euro/litro per il gasolio, e Milano, dove si toccano i 2,745 euro/litro.

Prezzi elevati anche nel Sud Italia e nelle isole: a Pantelleria il diesel servito arriva a 2,667 euro al litro, mentre a Napoli si registra un massimo di 2,649 euro/litro.

Paradossalmente, lungo la rete autostradale i listini risultano inferiori rispetto a quelli rilevati in alcune aree urbane. Sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio servito ha toccato 2,609 euro al litro, mentre per la benzina il picco si registra sulla A1 Milano-Napoli con 2,349 euro/litro.

Il Codacons sottolinea inoltre come i dati disponibili possano essere persino sottostimati: molti impianti, infatti, non aggiornano tempestivamente i prezzi al Mimit, lasciando ipotizzare che i listini reali possano essere ancora più alti.

Di fronte al caro-carburante, l’associazione ha diffuso una guida pratica per aiutare i cittadini a contenere la spesa, con risparmi stimati fino al 25%.

I consigli per risparmiare carburante
Tra le principali indicazioni, una guida più fluida e senza brusche accelerazioni o frenate, evitando di superare i 2.500-3.000 giri del motore. Fondamentale anche mantenere velocità moderate e utilizzare marce alte, che consentono di ridurre i consumi fino al 10%.

Attenzione poi alla scelta del distributore: preferire il self service e confrontare i prezzi tramite il sito del Mimit o le app dedicate può fare la differenza. Non meno importante la manutenzione del veicolo: pneumatici alla giusta pressione possono ridurre i consumi fino al 2%, mentre un uso limitato del climatizzatore consente risparmi fino al 10%.

Incidono anche fattori spesso sottovalutati, come il peso dell’auto e l’aerodinamica: evitare carichi inutili, chiudere i finestrini e rimuovere eventuali portapacchi aiuta a contenere i consumi.

Infine, il consiglio più semplice ma anche più efficace: spegnere il motore durante le soste e utilizzare l’auto solo quando strettamente necessario, privilegiando alternative come gli spostamenti a piedi o con mezzi sostenibili.

Una situazione, quella dei carburanti, che continua a pesare sulle tasche degli italiani e che riaccende il dibattito su controlli, trasparenza dei prezzi e possibili interventi per contenere i rincari.

A cura di Michele Solatia.

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