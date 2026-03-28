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CANONE UNICO CERIGNOLA Cerignola, Canone unico: entrate previste per oltre 585mila euro nel 2026

Pubblicità, occupazione suolo e mercati: il Comune quantifica il gettito

Cerignola, cambia la ZTL: orario ridotto fino a giugno per aumentare sicurezza e frequentazione del centro

Francesco Bonito

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Cerignola // Il Duomo //

Il Comune di Cerignola ha accertato entrate per oltre 585mila euro relative al Canone unico patrimoniale per l’anno 2026. Una voce importante per le casse comunali, che unifica diverse forme di prelievo legate all’uso dello spazio pubblico.

Introdotto dalla normativa nazionale nel 2021, il canone sostituisce tributi precedenti come la tassa per l’occupazione di suolo pubblico e l’imposta sulla pubblicità. Riguarda concessioni, autorizzazioni e installazioni pubblicitarie, oltre alle aree mercatali.

Secondo le stime comunali, il gettito per il 2026 ammonta a circa 585.668 euro, cifra comunicata dal soggetto gestore del servizio di supporto tributario. Le somme saranno imputate al bilancio comunale, contribuendo al finanziamento dei servizi. Il canone unico rappresenta una delle principali leve di entrata per gli enti locali, in un contesto di crescente necessità di equilibrio finanziario. Per Cerignola, il dato conferma la rilevanza del tributo nella gestione ordinaria delle risorse.

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