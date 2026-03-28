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CERIGNOLA PEG Cerignola, via libera al bilancio operativo: approvato il PEG 2026-2028

Il documento assegna risorse e obiettivi ai dirigenti: focus su PNRR, servizi e macchina amministrativa

StatoQuotidiano.it, Foggia 01 giugno 2022. “Dalla Regione Puglia arrivano importanti fondi per risolvere una delle emergenze della nostra città: circa 5 milioni di euro per il Canale Lagrimaro, che è diventato una vera e propria bomba ecologica a cui è urgente porre solidi argini”.

BONITO, SINDACO DI CERIGNOLA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Cerignola // Politica //

La Giunta comunale di Cerignola ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per il triennio 2026-2028, l’atto che traduce in operatività concreta le scelte politiche contenute nel bilancio e nel Documento unico di programmazione.

Il provvedimento, adottato nella seduta del 26 marzo, rappresenta uno snodo fondamentale per l’attività amministrativa dell’Ente: è infatti lo strumento attraverso il quale vengono attribuite risorse finanziarie, obiettivi e responsabilità ai dirigenti dei vari settori.

Il PEG arriva a pochi giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del DUP, completando il quadro della programmazione economico-finanziaria. Il documento stabilisce in modo puntuale come le entrate e le spese saranno gestite, articolandole per missioni, programmi e capitoli, e collegandole agli obiettivi strategici dell’amministrazione.

Non solo numeri, ma anche governance: il piano rafforza la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, affidando ai dirigenti la piena responsabilità nell’attuazione dei programmi e nella realizzazione dei risultati.

Il PEG si inserisce in una macchina comunale articolata in sette settori, che spaziano dalla sicurezza ai servizi sociali, passando per lavori pubblici, urbanistica e sviluppo del territorio. Una struttura complessa, chiamata a tradurre in azioni concrete le linee politiche dell’Ente.

Tra le priorità, emerge il ruolo centrale del PNRR: resta attiva l’unità di progetto dedicata, incaricata di coordinare interventi, finanziamenti e rapporti istituzionali fino al completamento delle misure, previsto entro fine 2026.

Il Piano Esecutivo di Gestione non si limita ad assegnare risorse, ma definisce anche gli obiettivi di gestione, distinguendo tra traguardi generali e obiettivi specifici. Questi ultimi confluiranno nel PIAO, il documento unico che integra performance, organizzazione e prevenzione della corruzione. Il PEG diventa così anche uno strumento di controllo: consente di verificare la coerenza tra indirizzi politici e risultati amministrativi, responsabilizzando i dirigenti sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l’approvazione del PEG, il Comune entra nella fase pienamente operativa dell’anno amministrativo. Le risorse sono assegnate, gli obiettivi tracciati, la macchina può muoversi. In un contesto segnato da sfide complesse – dalla gestione dei fondi europei alla qualità dei servizi – il documento rappresenta la bussola dell’azione amministrativa per il prossimo triennio.

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