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VAI AUDACE Crotone-Cerignola, sfida decisiva: dove vederla in tv e streaming

Le due squadre, distanti solo un punto in classifica, si affronteranno allo stadio "Ezio Scida" in una partita dal sapore di playoff

Crotone-Cerignola, sfida decisiva: dove vederla in tv e streaming

Cerignola-Giugliano 1-0 - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

Domenica 29 marzo alle 14.30 si accenderanno i riflettori sullo scontro diretto tra Crotone e Audace Cerignola, match valido per la 34^ giornata del girone C. Le due squadre, distanti solo un punto in classifica, si affronteranno allo stadio “Ezio Scida” in una partita dal sapore di playoff.

Il Crotone arriva dal pareggio ottenuto all’ultimo minuto con il rigore di Musso e cerca una vittoria che manca in casa dal 5 marzo, per consolidare il vantaggio sui gialloblù. L’Audace Cerignola, invece, punta alla terza vittoria consecutiva, dopo i successi contro Giugliano e Sorrento, con la possibilità di superare i padroni di casa in caso di successo.

Si preannuncia una sfida intensa, determinante per le sorti del girone C, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti.

Dove vedere la partita in diretta

  • Canale tv: Sky Sport 253
  • Streaming: Now TV, Sky Go
  • Diretta testuale: LaCasadiC.com

Probabili formazioni

Crotone: Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Gropelli; Vinicius, Sandri; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez

Audace Cerignola: Iliev; Todisco, Gasbarro, Martinelli; Parlato, Vitale, Cretella, Paolucci, Russo; Gambale, Cuppone

Lo riporta lacasadic.com.

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