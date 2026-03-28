Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, denuncia l’impatto economico della mobilità passiva sanitaria: 345 milioni di euro spesi ogni anno per i ricoveri di cittadini pugliesi fuori regione, di cui 246 milioni destinati a 53mila ricoveri. Gran parte di queste spese, evidenzia Decaro, riguarda cliniche private in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio, e non strutture pubbliche.

Secondo il governatore, questi fondi non vanno per cure salvavita o ad alta specializzazione, che continueranno a essere sostenute, ma prevalentemente per interventi che potrebbero essere effettuati in Puglia. “La stragrande maggioranza dei ricoveri e delle operazioni chirurgiche fuori regione non riguarda patologie particolari, ma procedure normalmente eseguibili nella nostra regione con alto livello di professionalità”, spiega Decaro.

Un settore particolarmente critico è l’Ortopedia, con 70 milioni di euro spesi fuori regione, di cui l’85% in cliniche private, con medici pugliesi che operano pazienti pugliesi altrove. “Questo sistema non può continuare”, sottolinea Decaro, annunciando la delibera per accordi con altre regioni, finalizzata a ridurre i trasferimenti e i costi della mobilità passiva.

L’obiettivo finale è recuperare risorse e investirle nelle strutture ospedaliere pugliesi, per garantire ai cittadini cure di qualità vicino casa e contenere il deficit sanitario della Regione.

Lo riporta ansa.it.