Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, denuncia l’impatto economico della mobilità passiva sanitaria: 345 milioni di euro spesi ogni anno per i ricoveri di cittadini pugliesi fuori regione, di cui 246 milioni destinati a 53mila ricoveri. Gran parte di queste spese, evidenzia Decaro, riguarda cliniche private in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio, e non strutture pubbliche.
Secondo il governatore, questi fondi non vanno per cure salvavita o ad alta specializzazione, che continueranno a essere sostenute, ma prevalentemente per interventi che potrebbero essere effettuati in Puglia. “La stragrande maggioranza dei ricoveri e delle operazioni chirurgiche fuori regione non riguarda patologie particolari, ma procedure normalmente eseguibili nella nostra regione con alto livello di professionalità”, spiega Decaro.
Un settore particolarmente critico è l’Ortopedia, con 70 milioni di euro spesi fuori regione, di cui l’85% in cliniche private, con medici pugliesi che operano pazienti pugliesi altrove. “Questo sistema non può continuare”, sottolinea Decaro, annunciando la delibera per accordi con altre regioni, finalizzata a ridurre i trasferimenti e i costi della mobilità passiva.
L’obiettivo finale è recuperare risorse e investirle nelle strutture ospedaliere pugliesi, per garantire ai cittadini cure di qualità vicino casa e contenere il deficit sanitario della Regione.
Lo riporta ansa.it.
1 commenti su "Decaro: “Mobilità passiva in Puglia costa 345 milioni, serve inversione di rotta”"
Ci sono 345 milioni di euro solo di passività mobili, nel senso che sono Stati spesi per i cittadini pugliesi che preferiscono curarsi fuori regione ( chissà come mai) e i sindacati pensano a nuove assunzioni. Con le maestranze che abbiamo, senza caricarci di ulteriori debiti che poi vanno a finire sulle spalle dei cittadini, bisogna fare corsi di aggiornamento, essere super preparati, avere macchinari all’avanguardia. Questo significa competere con le altre regioni. E di conseguenza fidarsi della sanità pugliese. Altrimenti la spesa delle passività mobili non si arresterà mai, anzi si incrementerà sempre di più.