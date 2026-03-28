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EPATITE A Epatite A in aumento: i medici lanciano l’allarme per Pasqua

Il segretario Bartoletti sottolinea l’importanza di comportamenti corretti a tavola e di rafforzare la sorveglianza da parte dei medici di base

Epatite A in aumento: i medici lanciano l’allarme per Pasqua

Cozze - Fonte Immagine: stylo24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Attualità // Medicina //

I casi di epatite A sono in forte crescita in Italia, mentre diminuiscono quelli di epatite B e C, e aumenta l’epatite E. Il bollettino del sistema di sorveglianza Seieva, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, evidenzia come l’epidemia sia concentrata principalmente nelle regioni Lazio, Campania e Puglia, con focolai alimentati dal consumo di frutti di mare contaminati.

Secondo le indagini, a Roma il virus sarebbe arrivato il 20 febbraio tramite cozze provenienti dalla Campania, dove i primi casi erano stati registrati a gennaio. Gli esperti sottolineano come l’evoluzione delle prossime settimane sarà determinante per definire eventuali interventi di contenimento. Pier Luigi Bartoletti, segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg Roma), invita a prestare massima attenzione al consumo di molluschi crudi e a monitorare sintomi come febbre alta, nausea, vomito e perdita di appetito.

Nel 2025 sono stati notificati 631 casi di epatite A, in aumento rispetto ai 443 del 2024, con un picco a settembre. Nei primi tre mesi del 2026 si registra un ulteriore rialzo, con 160 casi a marzo (dato non consolidato). La principale fonte di contagio resta il consumo di frutti di mare, mentre si osserva anche un incremento della trasmissione sessuale tra uomini che fanno sesso con uomini.

La Campania registra finora 110 casi dall’inizio dell’anno. Le autorità sanitarie, con il Ministero della Salute e l’Iss, hanno attivato un gruppo di lavoro per il monitoraggio e la sicurezza alimentare, coinvolgendo Lazio, Campania, Puglia e Lombardia.

In vista delle festività pasquali, il segretario Bartoletti sottolinea l’importanza di comportamenti corretti a tavola e di rafforzare la sorveglianza da parte dei medici di base. I sintomi della malattia includono, oltre ai disturbi generali simili a influenza, ittero, urine scure, feci chiare e dolori addominali, mentre nei bambini spesso l’infezione è asintomatica.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha emanato un’ordinanza che vieta la somministrazione e il consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici della provincia di Latina, rafforzando così le misure di prevenzione e contenimento dell’epatite A.

Lo riporta rainews.it.

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