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FOGGIA RINNOVABILI Foggia leader delle rinnovabili, Salatto (Confindustria): “Gli investimenti si scontrarsi con ostacoli normativi”

La provincia di Foggia si conferma protagonista nella produzione di energia rinnovabile, con oltre duemila megawatt installati

Foggia leader delle rinnovabili, Salatto (Confindustria): "Gli investimenti si scontrarsi con ostacoli normativi"

Potito Salatto - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Economia // Foggia //

La provincia di Foggia si conferma protagonista nella produzione di energia rinnovabile, con oltre duemila megawatt installati, ma il settore rischia di rallentare a causa di norme restrittive della Regione Puglia. Il nuovo disegno di legge sulle “ulteriori aree idonee per le rinnovabili” contiene, secondo gli operatori, misure potenzialmente illegittime che potrebbero entrare in conflitto con la normativa nazionale e compromettere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’allarme è stato lanciato nel corso di un incontro della Sezione Energia di Confindustria Foggia, presieduto da Antonella Pasqualicchio. La Presidente ha evidenziato come il Ddl, pur dichiarando di sostenere la transizione energetica, introduca limiti aprioristici che potrebbero bloccare gli iter autorizzativi. Confindustria Puglia ha presentato emendamenti per evitare conflitti con le norme nazionali, coordinando i presidenti provinciali sotto la guida del vicepresidente Angelo Di Giovine.

Il presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, ha sottolineato che gli investimenti nel settore continuano a scontrarsi con ostacoli normativi, mentre l’associazione resta impegnata a favorire la crescita rispettando leggi e ambiente, tutelando le imprese che investono capitale e lavoro.

Il comparto delle rinnovabili beneficia anche di un forte investimento nella formazione professionale: secondo Nicola Pavia, Presidente di Its Green Energy Puglia, 32 allievi a Foggia si stanno specializzando sul campo delle rinnovabili, grazie alla collaborazione con Confindustria e Edison, con l’obiettivo di mantenere i giovani tecnici nel territorio.

Nonostante la leadership produttiva, il settore soffre per le difficoltà normative e infrastrutturali. Lavinia Belloni di Edison ha sottolineato la necessità di valorizzare l’indotto creato dalle rinnovabili, mentre Michele Maruotti (Energy Sun Company) ha evidenziato le difficoltà nell’individuare aree idonee e realizzare connessioni alla rete elettrica.

Gli operatori auspicano l’organizzazione di un forum regionale sull’energia, alla presenza del Presidente della Regione Antonio Decaro e dell’Assessore allo Sviluppo Economico Eugenio Di Sciascio, per chiarire le criticità e favorire lo sviluppo sostenibile della filiera.

Lo riporta foggiatoday.it.

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