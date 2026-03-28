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Home // Foggia // Foggia punta allo sport europeo: candidatura a “Città dello Sport 2028”

FOGGIA SPORT Foggia punta allo sport europeo: candidatura a “Città dello Sport 2028”

Parte la sfida internazionale: dossier entro giugno e visita della commissione

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Foggia dall'alto Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – La città prova a giocare una partita europea puntando sullo sport come leva di sviluppo e inclusione. La Giunta comunale ha dato ufficialmente il via alla candidatura per il titolo di “Città europea dello sport 2028”, riconoscimento promosso da ACES Europe che premia le realtà urbane capaci di valorizzare lo sport come strumento di crescita sociale.

Una scelta che segna un passo importante nelle strategie dell’amministrazione, con l’obiettivo di accreditare Foggia in un circuito internazionale e rafforzare il ruolo dello sport nelle politiche pubbliche.

La candidatura segue un iter ben definito e già calendarizzato. Il primo passaggio è l’invio della lettera ufficiale entro la fine di marzo 2026, atto formale che sancisce l’ingresso della città nel percorso di selezione.

A seguire, tra aprile e giugno, sarà predisposto il dossier di candidatura, documento chiave che dovrà illustrare impianti sportivi, progettualità, eventi e politiche locali legate allo sport.

Il percorso entrerà poi nella fase decisiva con la visita della commissione valutatrice, prevista per ottobre 2026. Sarà in quella sede che Foggia dovrà dimostrare la qualità del proprio sistema sportivo e la capacità di tradurre lo sport in valore pubblico. Il titolo di “Città europea dello sport” viene assegnato ogni anno a diverse città del continente e rappresenta un marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale. L’iniziativa, promossa da ACES Europe, organizzazione con sede a Bruxelles e partner della Commissione europea, si inserisce nel quadro delle politiche comunitarie che riconoscono allo sport un ruolo fondamentale nella coesione sociale e nel benessere dei cittadini.

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