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Home // Foggia // Foggia, scuole comunali: approvate le graduatorie per infanzia e asilo nido 2026-2027

FOGGIA NIDO Foggia, scuole comunali: approvate le graduatorie per infanzia e asilo nido 2026-2027

80 nuove domande e 139 riconferme: ecco i numeri delle iscrizioni

Asilo nido comunale di Vieste, raddoppiano i posti: impegno di spesa per l’estensione del servizio

Asilo nido - Fonte Immagine non riferita al testo: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha approvato le graduatorie provvisorie per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2026-2027.

Le domande presentate sono state 80, a cui si aggiungono 139 alunni già iscritti e riconfermati nelle strutture comunali. Il servizio riguarda quattro scuole dell’infanzia e un asilo nido comunale, distribuiti sul territorio cittadino. Le graduatorie sono provvisorie e potranno essere oggetto di verifiche e aggiornamenti prima della pubblicazione definitiva.

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