Il Comune di Foggia ha approvato le graduatorie provvisorie per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2026-2027.

Le domande presentate sono state 80, a cui si aggiungono 139 alunni già iscritti e riconfermati nelle strutture comunali. Il servizio riguarda quattro scuole dell’infanzia e un asilo nido comunale, distribuiti sul territorio cittadino. Le graduatorie sono provvisorie e potranno essere oggetto di verifiche e aggiornamenti prima della pubblicazione definitiva.