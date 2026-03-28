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ESTORSIONE "SOCIETA'" Foggia, tentata estorsione con metodo mafioso: quattro fermi per il ferimento di un 37enne

I Carabinieri e la Polizia di Stato hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – I Carabinieri e la Polizia di Stato hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di tentata estorsione e lesioni personali pluriaggravate, nonché di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa congiunta condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, sotto il coordinamento della DDA di Bari. Le indagini hanno consentito di fare luce sul ferimento di un 37enne foggiano, colpito da un’arma da fuoco lo scorso 14 marzo nel capoluogo dauno.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe stato vittima di un tentativo di estorsione: i quattro indagati avrebbero cercato di costringerlo, con minacce e violenza, a consegnare un orologio di provenienza illecita del valore stimato di circa 160mila euro. Al rifiuto della vittima, sarebbe seguito il ferimento: un colpo di pistola esploso alla coscia sinistra.

Le modalità dell’azione e il profilo degli indagati, ritenuti intranei o contigui alla criminalità organizzata foggiana, riconducibile alla cosiddetta “Società Foggiana”, hanno portato gli investigatori a contestare anche l’aggravante del metodo mafioso.

Il provvedimento restrittivo, spiegano gli inquirenti, è finalizzato non solo a chiarire definitivamente la vicenda, ma anche a prevenire possibili escalation di violenza negli ambienti criminali locali.

I Giudici per le Indagini Preliminari, al termine delle udienze di convalida, hanno riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, disponendo misure cautelari nei confronti dei quattro indagati.

Resta ferma la presunzione di innocenza: il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra accusa e difesa.

A cura di Michele Solatia.

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