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Home // Cronaca // Manfredonia, appello per ritrovare il padre biologico: una struttura pronta ad aiutarla

APPELLO RAGAZZA MANFREDONIA Manfredonia, appello per ritrovare il padre biologico: una struttura pronta ad aiutarla

Continua a suscitare attenzione e partecipazione sui social l’appello di una giovane donna

http://www.riscattonazionale.it/

http://www.riscattonazionale.it/

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Continua a suscitare attenzione e partecipazione sui social l’appello di una giovane donna, nata a Manfredonia il 7 ottobre 1996, alla ricerca del proprio padre biologico, indicato nel messaggio con il nome Mauro.

Un messaggio semplice ma carico di emozione: “Cerco mio padre biologico, Mauro (…). Sono nata a Manfredonia il 7 ottobre 1996. Grazie a chi mi aiuta”. Parole che raccontano il desiderio profondo di ricostruire un legame e dare risposta a una parte importante della propria storia.

Il post, pubblicato all’interno di un gruppo dedicato alle adozioni, ha già raccolto numerose condivisioni e commenti, segno della grande sensibilità della comunità verso questo tipo di richieste. Nel frattempo, una struttura di Manfredonia ha fatto sapere di essere pronta a offrire supporto concreto alla giovane nel suo percorso di ricerca. Tuttavia, per poter attivare qualsiasi forma di aiuto, è necessario che sia la ragazza stessa a farsi avanti. Per questo motivo, si rinnova l’invito alla giovane a mettersi in contatto con la redazione di StatoQuotidiano, che potrà fare da tramite con la struttura disponibile ad aiutarla.

È possibile contattare: WhatsApp: 388.3536507, oppure tramite le pagine Facebook ufficiali di StatoQuotidiano.it.

L’auspicio è che, grazie alla collaborazione dei cittadini e al supporto delle realtà locali, questo appello possa presto trasformarsi in un ricongiungimento tanto atteso.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, appello per ritrovare il padre biologico: una struttura pronta ad aiutarla"

  1. Ma la mamma non ricorda come è fatto quest’uomo? Si ricorda solo il nome? È il nome sicuro sia vero o ha inventato il nome quest’uomo per depistare. Se nn si è più precisi come può arrivare un eventuale aiuto..

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