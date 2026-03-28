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Home // Eventi // Manfredonia, Eva Gini ospite d’onore all’inaugurazione della Bombeer Cup

EVA GINI Manfredonia, Eva Gini ospite d’onore all’inaugurazione della Bombeer Cup

Tra gli ospiti più attesi spicca Eva Gini, giornalista e volto di Mediaset, che prenderà parte alla manifestazione in qualità di guest star

Manfredonia, Eva Gini ospite d’onore all’inaugurazione della Bombeer Cup

Eva Gini - PH: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

Manfredonia si prepara ad accogliere un evento sportivo di grande richiamo: l’inaugurazione della Bombeer Cup, che vedrà la partecipazione di volti noti del panorama sportivo e televisivo nazionale. Tra gli ospiti più attesi spicca Eva Gini, giornalista e volto di Mediaset, che prenderà parte alla manifestazione in qualità di guest star. La sua presenza arricchirà ulteriormente un appuntamento già molto atteso dagli appassionati. Accanto a lei ci sarà anche Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore, insieme alla squadra della Zeta Como, una delle compagini protagoniste della celebre Kings League, competizione che sta conquistando sempre più pubblico anche in Italia.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e di aggregazione per il territorio, confermando Manfredonia come punto di riferimento per iniziative capaci di unire sport, spettacolo e partecipazione. Grande entusiasmo tra gli organizzatori e i tifosi, pronti a vivere una giornata all’insegna del calcio e del divertimento.

Lo riporta il Sipontino.net.

1 commenti su "Manfredonia, Eva Gini ospite d’onore all’inaugurazione della Bombeer Cup"

  1. È inutile nascondersi….ci sarà un pubblico numeroso non tanto per l’evento, ma per l’ospite donna….

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