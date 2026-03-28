Proseguono gli interventi di rigenerazione urbana a Cerignola, con un nuovo passo avanti per i lavori di adeguamento e completamento della piscina comunale. Il Comune ha approvato gli atti di contabilità relativi al settimo stato di avanzamento lavori (SAL), nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR.

Si tratta di un’opera strategica, inserita nella Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata alla riduzione del degrado urbano e al miglioramento della qualità della vita. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, è finanziato attraverso fondi europei NextGenerationEU e mira a riqualificare una struttura sportiva centrale per la città. Il progetto rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana che comprende parchi, edifici pubblici e infrastrutture, con l’obiettivo di contrastare marginalità e degrado sociale.

Uno degli elementi chiave emersi nella gestione dell’opera riguarda l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, registrato tra il 2022 e il 2023 a causa delle tensioni internazionali. Per far fronte a questi incrementi, il Comune ha dovuto accedere a fondi aggiuntivi, portando il quadro economico complessivo a circa 2,25 milioni di euro. Un adeguamento necessario per garantire la continuità dei lavori e rispettare le scadenze imposte dal PNRR. Con l’approvazione del settimo SAL, il cantiere entra in una fase avanzata. L’intervento prevede il completamento dell’impianto natatorio, con adeguamenti strutturali, funzionali e normativi.

L’obiettivo è restituire alla città una struttura moderna, sicura e pienamente fruibile, in linea con gli standard richiesti anche per attività sportive ufficiali.

Il progetto della piscina rappresenta anche un test importante per la capacità amministrativa dell’ente nel gestire fondi europei complessi, tra vincoli temporali stringenti e obblighi di rendicontazione. La sfida, ora, resta quella di completare i lavori nei tempi previsti, trasformando l’investimento in un reale beneficio per la comunità.